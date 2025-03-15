  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

TCMB'nin son faiz indirim kararıyla birlikte bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka mevduata ne kadar faiz veriyor? 750 bin TL'nin 32 günlük (aylık) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz indirim kararı bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi.

1 | 16
En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi... - Sayfa 2

Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar belli oldu.

2 | 16
En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi... - Sayfa 3

Peki 750 bin TL'ye hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...

3 | 16
En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi... - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL

4 | 16