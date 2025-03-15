En yüksek mevudat faizi veren bankalar hangileri? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
TCMB'nin son faiz indirim kararıyla birlikte bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka mevduata ne kadar faiz veriyor? 750 bin TL'nin 32 günlük (aylık) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz indirim kararı bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi.
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Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar belli oldu.
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Peki 750 bin TL'ye hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...
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