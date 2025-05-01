Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomiye etkileri

Ekonomik etkiler

1- Enflasyon

Enerji, birçok ürün ve hizmetin üretiminde temel bir girdi olduğu için enerji fiyatlarındaki artış doğrudan enflasyona yol açar. Ulaşım, ısınma, gıda üretimi gibi birçok sektörde maliyetler artar ve bu da tüketici fiyatlarına yansır.