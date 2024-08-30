Enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanır?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küçük işletmelere enflasyon muhasebesi konusunda kolaylık sağlamak amacıyla, "Yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından “Enflasyon muhasebesi nedir?” sorusu merak konusu oldu. İşte enflasyon muhasebesine ilişkin detaylar…
Enflasyon muhasebesi nedir?
Enflasyon muhasebesi, enflasyonun finansal raporlar üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alma gücünü yansıtmak amacıyla, ilgili tutarların düzeltme katsayısı ile çarpılarak yeniden hesaplandığı muhasebe türüne enflasyon muhasebesi denir.
Enflasyon muhasebesi hangi kalemlere uygulanır?
Enflasyon muhasebesi; dönen varlıklar (Stoklar, alacaklar, nakit ve nakit benzerleri gibi kısa vadeli varlıklar), duran varlıklar (arsa ve bina gibi), kısa ve uzun vadeli yükümlülükler, Sermaye, yedek akçeler, kar veya zarar gibi özsermaye kalemlerine uygulanır.
Türkiye’de geçerli olan Vergi Usul Kanunu maddelerine göre, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) cari yıl içinde %10’u, son üç yıl toplamında ise %100’ü aşması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur. Ancak kanunlarda tanımlanan bu zorunluluk, bir başka yasal düzenleme ile ertelenmesi ya da şartların değiştirilebilir.
Bilançolarını enflasyon muhasebesine göre düzenlemek zorunda olan şirket türleri nelerdir?
Anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler, komandit şirketler ve kollektif şirketler bilançolarını enflasyon muhasebesine göre düzenlemek zorunda olan şirketlerdir.