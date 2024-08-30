Enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanır?

Türkiye’de geçerli olan Vergi Usul Kanunu maddelerine göre, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) cari yıl içinde %10’u, son üç yıl toplamında ise %100’ü aşması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur. Ancak kanunlarda tanımlanan bu zorunluluk, bir başka yasal düzenleme ile ertelenmesi ya da şartların değiştirilebilir.