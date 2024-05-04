Enflasyon nedir? Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyon türleri nelerdir?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nedir?

TÜFE, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin bir sepetindeki fiyat değişimlerini izler. TÜFE, genellikle gıda, giyim, konut, ulaşım ve eğlence gibi çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri içerir.