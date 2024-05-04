Enflasyon nedir? Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyon türleri nelerdir?
Türkiye yüksek enflasyonla savaşıyor. Peki, son 20 yıldır Türkiye'nin gündeminin ilk maddelerinden biri olan enflasyon nedir? Enflasyon ile fiyat artışı arasında nasıl bir fark var? Enflasyon nasıl hesaplanır? Kaç tür enflasyon vardır? İşte enflasyon ile ilgili merak edilen bilgiler...
Enflasyon nedir?
Enflasyon, genel fiyat seviyesinin sürekli ve genel bir şekilde artmasıdır.
Enflasyon ile fiyat artışı arasındaki fark nedir?
Enflasyon, genel fiyat seviyesinin sürekli ve genel bir şekilde artması iken; fiyat artışı fiyatlar genel düzeyindeki bir defalık artıştır.
Enflasyon nasıl hesaplanır?
Enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) olarak iki farklı şekilde hesaplanır.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nedir?
TÜFE, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin bir sepetindeki fiyat değişimlerini izler. TÜFE, genellikle gıda, giyim, konut, ulaşım ve eğlence gibi çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri içerir.