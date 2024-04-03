Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak? İşte güncel hesaplama
Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü enflasyon verisini açıkladı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak. Peki Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak? İşte güncel hesaplama...
Mart ayının enflasyon verisi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için merakla beklenen bir dönemin sonunu getirdi.
Bu veri, Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat ayında yüzde 4.53 ve Mart ayında yüzde 3.16 olarak gerçekleşti.
Böylece üçüncü ayda zam oranı yüzde 15.05 olarak belirlendi. Ancak, bu zam oranı Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda birikimli olarak hesaplanacak.
Memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarında 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngörülüyor. Ancak, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.