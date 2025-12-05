Enflasyon ve iş gücü verileri Fed’in yol haritasını çizecek!
Küresel piyasalar Fed’in aralık kararına odaklandı
ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık toplantısı öncesinde küresel finans piyasalarının merkezinde yer alıyor. Faiz indirimi ihtimali gündemde olsa da kararın yönü özellikle enflasyon ve iş gücü verilerine bağlı olacak. TÜFE verileri 18 Aralık’ta, istihdam raporu ise 16 Aralık’ta açıklanacak. Piyasa fiyatlamaları indirimi işaret etse de yatırımcılar temkinli davranıyor. Bu toplantı, doların seyri ve küresel piyasaların dengesi açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Yatırımcılar, açıklanacak verilerin Fed’in kararını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ihtimali tartışılırken, altın ve hisse senetlerinde dalgalanmalar öne çıkıyor.
Fed’in faiz kararını şekillendirecek veriler
Fed’in alacağı kararın şekillenmesinde enflasyon ve iş gücü göstergeleri belirleyici olacak. TÜFE verileri fiyat baskılarının sürüp sürmediğini ortaya koyarken, istihdam raporu işsizlik oranı ve istihdam değişimlerini gösterecek. Bunun yanında perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi ekonomik büyüme verileri de kararın yönünde etkili olacak. Bu tablo, faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir ya da sınırlayabilir. Dolayısıyla Fed’in açıklamaları ve piyasadaki fiyatlamalar, açıklanacak verilerle doğrudan şekillenecek. Özellikle tüketici talebindeki eğilimler, Fed’in kararında kritik rol oynayacak. Bu nedenle aralık toplantısı, sadece ABD değil küresel piyasalar içinde belirleyici olacak.
Faiz indirimi ihtimali
Toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı hala gündemde. İş gücü piyasasındaki yavaşlama ve ekonomik durgunluk bu beklentiyi güçlendiriyor. Ancak Fed’in temkinli yaklaşımı, indirimin otomatik bir adım olmadığını gösteriyor. Yetkililer, verilerdeki değişime göre kararlarını gözden geçireceklerini vurguluyor. Bu nedenle piyasalar, toplantıdan çıkacak mesajı merakla bekliyor. Alınacak karar hem kısa vadeli yatırımcıları hem de uzun vadeli stratejileri etkileyecek. Fed’in açıklamaları, küresel sermaye akışlarını yönlendirecek. Dolayısıyla faiz indirimi ihtimali, piyasaların en çok tartıştığı başlık olmaya devam ediyor.
Fed içinde temkinli mesajlar
Fed yetkilileri fiyat istikrarını öncelikli görüyor. Enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi, faiz indirimi ihtimalini sınırlıyor. Bazı yetkililer mevcut faiz seviyelerinin hala uygun olduğunu dile getiriyor. Görüş ayrılıkları toplantıya dair belirsizliği artırıyor. Bu durum, piyasaların bekleyişini daha da gergin hale getiriyor. Fed içinde farklı bakış açıları, kararın yönünü zorlaştırıyor. Yetkililer, ekonomik verilerin tamamını değerlendirdikten sonra adım atacaklarını ifade ediyor. Bu tablo, piyasalarda temkinli ve ölçülü bir fiyatlamaya yol açıyor.