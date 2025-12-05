Enflasyon ve iş gücü verileri Fed’in yol haritasını çizecek!

Fed’in faiz kararını şekillendirecek veriler

Fed’in alacağı kararın şekillenmesinde enflasyon ve iş gücü göstergeleri belirleyici olacak. TÜFE verileri fiyat baskılarının sürüp sürmediğini ortaya koyarken, istihdam raporu işsizlik oranı ve istihdam değişimlerini gösterecek. Bunun yanında perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi ekonomik büyüme verileri de kararın yönünde etkili olacak. Bu tablo, faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir ya da sınırlayabilir. Dolayısıyla Fed’in açıklamaları ve piyasadaki fiyatlamalar, açıklanacak verilerle doğrudan şekillenecek. Özellikle tüketici talebindeki eğilimler, Fed’in kararında kritik rol oynayacak. Bu nedenle aralık toplantısı, sadece ABD değil küresel piyasalar içinde belirleyici olacak.