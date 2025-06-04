Enflasyon verileri açıklandı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte rakamlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde 15.75, memur ve memur emeklisine de yüzde 11.54 oranında zam yapılmıştı. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı.