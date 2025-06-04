Enflasyon verileri açıklandı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte rakamlar...
Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı oranları da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı ile memur zammı belli oldu. Temmuzda haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından nihai memur maaş zammı kesinleşecek. Peki emekli ve memura temmuzda ne kadar zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı tüketici enflasyonunu yüzde 1.53 olarak açıkladı. Böylece ilk beş aylık enflasyon verisi yüzde 15.09 olarak gerçekleşti. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 5.03, şubat ayı yüzde 2.27, mart ayı yüzde 2.47 ve nisan ayı yüzde 3 olarak açıklanmıştı.
Mayıs ayı enflasyon rakamının 1.53 olarak açıklamasıyla birlikte ilk beş aylık enflasyon oranı yüzde 15.09 olarak şekillenirken, memur ve emekli zammı için geriye 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025'te enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde 15.75, memur ve memur emeklisine de yüzde 11.54 oranında zam yapılmıştı. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı.