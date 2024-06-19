Enflasyonist ortamda 2024 mü yoksa 2025 yılında mı emekli olmalı? İşte en net yanıt
Enflasyonist ortamda 2024 değil de 2025 ve sonrasında emekli olmanın ciddi tutarda aleyhte fark oluşturacağı sorusuna Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan net bir yanıt verdi.
Soru: Enflasyonist ortamda en doğru emeklilik kararı hangi dönemde verilmelidir? Son günlerde, emeklilik kararının 2025 ve sonrasına bırakılmasının, 2024 yılında emekli olma durumuna göre ciddi tutarda aleyhte fark oluşturacağı yönünde duyumlar almaktayız. Sigorta başlangıcım 1996. Görüşünüz nedir?
Cevap: Emekli aylığının belirlenmesinde tek etken enflasyon değil. Aylık hesaplanırken, brüt maaş, SGK’ya dönen prim tutarı, ödenen prim gün sayısı, aylık bağlama oranı, enflasyon, milli gelirdeki büyüme hesaba katılıyor. Hesaplanan emekli aylığı da geçmiş 6 aylık enflasyon oranında arttırılıyor. 2000 yılı öncesi girişli olanlar için yıllık ortalama kazanç hesaplanıyor ve aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 1.2000 alınıyor.
Gerek enflasyonun gerekse de büyüme hızının yüksek olması emekli maaşını ciddi etkiler. Ayrıca emekli maaşına yapılan zamların enflasyonun altında kalması ya da üstünde olması da emekli olunacak tarihte önemlidir. Bu durumda hedeflenen enflasyona göre 2024 yılında enflasyonun 2025 yılındaki hedef enflasyondan daha yüksek olacağı düşünülecek olursa bu yılın sonunda emeklilik dilekçesi verilmesi söylendiği gibi avantajlı olabilir.
ÖDEDİĞİNİZ PRİMLERİN TAMAMINI İADE ALAMAZSINIZ
Soru: Oğlum 4/A’dan 19.09.2022 tarihinde emekli oldu. Emekliliğine sayılmayan 2008-2017 yılları arasında 4/B den prim ödememiz var. Bu döneme ait primlerin iadesi talebimize karşı 26.12.2023 tarihinde 12.909,07 TL, 16.04.2024 te 1.854,49 TL ödendi. Başka ödeme yapılmadı. Taleplerimize de cevap verilmiyor. Neden bu kadar düşük ödendi?