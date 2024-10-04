Enflasyonla birlikte kira zammı düşecek! Kontratını yenileyecekler dikkat: İşte zamlı ekim tarifesi

Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyonuyla birlikte ekim ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracıların ev sahiplerine ödeyecekleri zamlı kiralar da belli oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. Buna göre, kiracılar mevcut kiralarına ekim ayı için yüzde 63.47 zam uygulayacak.