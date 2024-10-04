Enflasyonla birlikte kira zammı düşecek! Kontratını yenileyecekler dikkat: İşte zamlı ekim tarifesi
Kirada yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte 2 aydır artışlar enflasyon oranına göre yapılıyor. Ancak TÜFE'ye yani 12 aylık ortalaması üst sınır alınarak uygulanan kira zamları enflasyonla birlikte daha da düşecek. İşte kontratını yenileyecek kiracılar için ekim ayı kira zam tarifesi
Hükümet tarafından yıldır uygulanan yüzde 25 kira zam oranı temmuz ayında sona erdi. Kiracılar 2 aydır enflasyon oranına göre oturdukları evlerin kiralarına zam yapıyor.
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyonuyla birlikte ekim ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracıların ev sahiplerine ödeyecekleri zamlı kiralar da belli oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. Buna göre, kiracılar mevcut kiralarına ekim ayı için yüzde 63.47 zam uygulayacak.
Kira artışı için 12 aylık ortalama baz alınıyor
Temmuz ayından sonra kira artışları, Borçlar Kanunu’nda belirtildiği şekilde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), 12 aylık ortalaması üst sınır alınarak yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün 12 aylık ortalamalara göre enflasyonun yüzde 63.47 olduğunu açıkladı.
Kirayı oranın altında belirlemek mümkün
Buna göre bu ay kontrat yenileyecek hem konutlar hem de işyerlerinde yüzde 63.47 oranı üst sınır olacak. Taraflar anlaşırsa bu oranın altında bir artış belirlemek mümkün ancak kanuna göre bu oranın üzerine çıkılamıyor.