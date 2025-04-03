Enflasyonla mücadele yöntemleri nelerdir?
Enflasyonla mücadele, bir ülkenin ekonomik istikrarını korumak için hayati öneme sahiptir. Enflasyonun kontrol altına alınması için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Peki, enflasyonla mücadele yöntemleri nelerdir? Enflasyonla mücadele yöntemlerini haberimizde derledik. İşte enflasyonla mücadelede kullanılan temel yaklaşımlar…
1-) Para politikası
Merkez Bankası’nın rolü
Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede en önemli aktörlerden biridir. Enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını düzenler ve para arzını yönetir. Faiz oranlarının artırılması, tüketim ve yatırım harcamalarını azaltarak talebi düşürür ve enflasyonu frenler. Para arzının kısılması da benzer şekilde enflasyonu kontrol altına almayı hedefler.
Faiz oranları
Yüksek faiz oranları, borçlanma maliyetlerini artırarak tüketim ve yatırımı azaltır. Bu durum, toplam talebi düşürerek enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
Açık piyasa işlemleri
Merkez bankası, tahvil alım satımı yaparak piyasadaki para arzını kontrol eder. Tahvil satarak para arzını kısar ve enflasyonu düşürmeye çalışır.