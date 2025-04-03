Enflasyonla mücadele yöntemleri nelerdir?

1-) Para politikası

Merkez Bankası’nın rolü

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede en önemli aktörlerden biridir. Enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını düzenler ve para arzını yönetir. Faiz oranlarının artırılması, tüketim ve yatırım harcamalarını azaltarak talebi düşürür ve enflasyonu frenler. Para arzının kısılması da benzer şekilde enflasyonu kontrol altına almayı hedefler.