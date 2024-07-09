Enflasyonu frenleme hamleleri: Sigarada ÖTV düzeni değişecek
Sigaraya yapılacak ÖTV zammının enflasyonu yükseltmemesi için vergide köklü değişikliğe gidileceği öğrenildi. Sigarada oransal vergi yüksek olduğu için vergiye yapılan 1 TL'lik zam fiyatı 5.2 TL yukarı çekiyordu. Bu durum oluşmasın diye yılbaşında olduğu gibi yüzde 57 olan nispi verginin düşürülüp, 1 paket sigarada toplam 35,58 TL olan maktu ve asgari maktu verginin artırılacağı belirtiliyor.
Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği ocak ve temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Haziran ayı enflasyon verilerine göre yıllık ÜFE artışı yüzde 50.09 ve 6 aylık ÜFE yüzde 19,49 seviyesinde gerçekleşti.
Şu anda sigarada asgari maktu vergi sigara başına 1,4249 lira. 20 sigaralık pakette 28,5 lira yapıyor rakam. 6 aylık ÜFE'ye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi alacaktı.
Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacaktı. Sigaranın vergisinde bir şart daha var. Satış fiyatının yüzde 57'sinin asgari maktu vergiden (34,2 liraya yükseleceği varsayılıyordu) daha az olmaması gerekiyor.
Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacaktı. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacaktı.