Engelli araç fiyatları 2024: ÖTV muafiyetli araçlar listesi! Engellilere ÖTV muafiyeti kalkacak mı?
Engelli araç fiyatları 2024, TÜİK'in açıkladığı enflasyona bağlı olarak duyurulan ÖTV zamlarından sonra yeniden gündeme geldi. Bir süredir engelliler için ÖTV muafiyeti araçların da kalkacağı iddialarından sonra gözler yeniden değerleme oranına çevrildi. Peki 2024 yılı engelli ÖTV indirimi ne kadar olacak, 2024 ÖTV muafiyeti nasıl hesaplanır, yüzde 90 engelli raporu ile hangi araçlar alınabilir?
ÖTV ile sigara, alkol ve benzin fiyatlarına gelen zam sonrasında gözler ÖTV muafiyetli araçlara çevrildi. Ancak hemen hatırlatalım ki ÖTV'siz araçlar her yılın başında açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre belirleniyor. Engelli araç üst limiti yine bu oran üzerinden belirlendi. ÖTV muafiyetli araçlarda motor silindir hacmi 1600cc ve altı ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve bütün motosikletler listede yer alıyor. Peki iyi ama engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar oldu, %90 engelli raporu ile hangi araçlar alınabilir?
ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2024
Engelli bireylerin ÖTV'siz yeni araç alımında 2024 yılı üst limiti açıklandı. Bu çerçevede, 2024 senesi adına yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz 1 milyon 4 bin 200 TL olan üst limit, 1 Ocak 2024'ten tarihi itibariyle yüzde 58.46 oranında artış gösterdi. ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar için geçerlidir. Söz konusu engelli bireyler, motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabilirler. ÖTV'siz araçlar 5 sene süresince satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda, ÖTV'siz araçlardan faydalanan engelli vatandaş, 5 yıl içinde ikinci bir araç satın alamaz.
ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİ KALKACAK MI?
Engel oranlarına göre engelli vatandaşlara tanınan ÖTV muafiyetli araç satışı bir süredir gündemden düşmüyor. Son yıllarda çok fazal suistimal edilen bu konu, artık bakanlıkların da yakın markajı altında. Ancak şu an için engellilerin ÖTV muafiyetinin kalkması ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ FİYATLARI LİSTESİ
Engelli araç fiyatları 2024 ÖTV üst limite göre belirlendi. Böylelikle yüzde 90 engele sahip engelli vatandaşların alabileceği araç listesi de ortaya çıktı. İlk başta hemen clio ve Fiat Egea modelleri önce çıktı. Ancak ÖTV muafiyetli araçlar içerisinde çok daha fazla çeşit bulunuyor. İşte 2024 engelli araç fiyatları....