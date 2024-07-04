Engelli araç fiyatları 2024: ÖTV muafiyetli araçlar listesi! Engellilere ÖTV muafiyeti kalkacak mı?

ÖTV ile sigara, alkol ve benzin fiyatlarına gelen zam sonrasında gözler ÖTV muafiyetli araçlara çevrildi. Ancak hemen hatırlatalım ki ÖTV'siz araçlar her yılın başında açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre belirleniyor. Engelli araç üst limiti yine bu oran üzerinden belirlendi. ÖTV muafiyetli araçlarda motor silindir hacmi 1600cc ve altı ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve bütün motosikletler listede yer alıyor. Peki iyi ama engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar oldu, %90 engelli raporu ile hangi araçlar alınabilir?