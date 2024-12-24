Engelli çalışanların emekliliğinde yeni düzenleme! Meclis’e geliyor

Emeklilikte norm birliği sağlanacak

Engelli sigortalılardan emekli olmak için; sigortalı olduğu tarihe göre, farklı prim gün sayısı ve sigortalılık süresi aranmıyor. Yapılan düzenlemeyle engelli sigortalıların emekliliğinde bir norm ve standart birliği sağlamak için 31 Aralık 2008’den önce ilk defa sigortalı olan engellilerin engelli oranına göre aynı şartlarda emekli olmaları sağlanıyor. Dolayısıyla artık vergi indirimine esas ‘engellilik derecelerine’ göre değil, SGK Sağlık Kurullarının düzenleyecekleri sağlık raporlarındaki ‘çalışma gücü kaybı oranı’na göre emekli olunacak. Başka bir ifade ile emekli olma işlemleri kolaylaşıyor.