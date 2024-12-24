Engelli çalışanların emekliliğinde yeni düzenleme! Meclis’e geliyor
Engelli emekliliği ile ilgili yeni düzenleme Meclis’e geliyor. Yeni düzenleme ile engelli sigortalıların şartlarında değişikliğe gidilecek. Düzenleme ile 1 Ekim 2008’den önce ve bu tarihten sonra sigortalı olan engellileri kapsıyor.
Emeklilik düzenlemesi Meclis'e geliyor
Meclis’e gelecek torba yasada engelli emekliliği ile ilgili yeni düzenlemeler de yer alıyor. 1 Ekim 2008’den önce ve bu tarihten sonra sigortalı olan engellilerin emekliliğinde değişikliğe gidilecek. Emeklilik şartlarında norm birliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Engellinin emekliğinde mağduriyetler giderilecek
Vergi İndirim Belgesi; Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu kararına göre düzenleniyor. Genellikle de engellinin aldığı raporlardaki engel oranı, Maliye Merkez Sağlık Kurulu’nda düşürülüyor, bu da engellinin emekli olamaması ve mağduriyetlerine yol açıyor. Oysa ilk defa 1 Ekim 2008’den itibaren sigortalı olan SSK’lılar, Bağkur’lular ve kamu çalışanı engellilerden emekli olurken vergi indirim belgesi aranmıyor. Bu da 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan ile 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekli olurken farklı koşullara tabi olmasına yol açıyor.
Engelli sigortalıların şartlarında değişikliğe gidilecek
Yasadaki en önemli düzenleme; ilk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanların emekliliğinde Vergi İndirim Belgesi aranma şartının kaldırılmasıdır. Tasarı yasalaştıktan sonra artık 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan engellilere de; aynı 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olan engelliler gibi vergi indirim belgesi aranmadan, SGK sağlık kurullarınca verilen ‘çalışma gücü kaybı oranlarına’ göre, aranan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayarak emekli olacaklar.
Emeklilikte norm birliği sağlanacak
Engelli sigortalılardan emekli olmak için; sigortalı olduğu tarihe göre, farklı prim gün sayısı ve sigortalılık süresi aranmıyor. Yapılan düzenlemeyle engelli sigortalıların emekliliğinde bir norm ve standart birliği sağlamak için 31 Aralık 2008’den önce ilk defa sigortalı olan engellilerin engelli oranına göre aynı şartlarda emekli olmaları sağlanıyor. Dolayısıyla artık vergi indirimine esas ‘engellilik derecelerine’ göre değil, SGK Sağlık Kurullarının düzenleyecekleri sağlık raporlarındaki ‘çalışma gücü kaybı oranı’na göre emekli olunacak. Başka bir ifade ile emekli olma işlemleri kolaylaşıyor.