Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik fırsatı: Peki ne yapmaları gerekiyor? İşte ayrıntılar

"2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ağır engelli çocuğu bulunan anneler için önemli bir hak getirmiştir. Kanuna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan işçi (4/a), memur (4/c) veya esnaf (4/b) statüsünde çalışan kadınların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri oranında artırım yapılarak, toplam prim ödeme gün sayılarına eklenir. Eklenen bu süreler, emeklilik için gerekli yaş hadlerinden indirilir. Böylece hem prim gün sayıları artar hem de emeklilik yaşları eklenen süre kadar öne çekilerek erken emekli olmaları sağlanır.