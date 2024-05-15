Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik fırsatı: Peki ne yapmaları gerekiyor? İşte ayrıntılar
Ağır engelli çocuğu bulunan anneler erken emeklilik için ne yapmalı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, engelli çocuk annelerinin erken emekliliğiyle ilgili merak edilen tüm detayları tek tek anlattı.
Ağır engelli çocuğuna bakan anneler için erken emeklilik imkanı mevcuttur. Bu imkandan yararlanabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz ve gerekli adımları izlemeniz gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadınların prim günlerine ekleme yapılır. Emeklilik yaşları eklenen prim gün sayısı kadar öne çekilir. Peki ağır engelli çocuğu bulunan anneler erken emeklilik için ne yapmalı? İşte Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...
"2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ağır engelli çocuğu bulunan anneler için önemli bir hak getirmiştir. Kanuna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan işçi (4/a), memur (4/c) veya esnaf (4/b) statüsünde çalışan kadınların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri oranında artırım yapılarak, toplam prim ödeme gün sayılarına eklenir. Eklenen bu süreler, emeklilik için gerekli yaş hadlerinden indirilir. Böylece hem prim gün sayıları artar hem de emeklilik yaşları eklenen süre kadar öne çekilerek erken emekli olmaları sağlanır.
1 EKİM 2008 TARİHİ MİLAT
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlara sağlanan bu hak, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışmalar için geçerlidir. Çocuk daha önceden engelli olsa bile 1 Ekim 2008 öncesindeki çalışma süreleri dikkate alınmaz.
Örneğin, 2001 yılından beri çalışmakta olan ve doğuştan ağır engelli 2002 doğumlu çocuğu bulunan bir anne 1 Ekim 2008 sonrası 5400 gün çalışmış ise prim gün sayısına (5400/4) 1.350 gün ilave edilir. Böylece 1 Ekim 2008 sonrası 6.750 gün çalışmış sayılır.