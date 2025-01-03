Engelli maaşı 2025 zammı belli oldu! Engelli oranına göre aylıklar ne kadar oldu?

2025 memur zammı belli oldu!

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.