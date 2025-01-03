Engelli maaşı 2025 zammı belli oldu! Engelli oranına göre aylıklar ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin 2025 zam oranı da belli oldu. Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte 2025 engelli maaşları da değişti. Peki, Engelli oranına göre aylıklar ne kadar oldu? İşte detaylar
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.
2025 memur zammı belli oldu!
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.