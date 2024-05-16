"Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gümrük vergisi, ÖTV, MTV ve emlak vergisi gibi alanlarda sağladığı istisnalarla engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırladı.Rehberde yer alan bilgilerden yapılan derlemeye göre, engellilere çeşitli vergilerden istisna olma imkanı sağlanıyor.
Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan raporlar vergi indirimi uygulamalarında dikkate alınıyor. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybedenler birinci, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci, yüzde 40'ını kaybedenler ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.
Engellilik indirimi uygulaması
Gelir Vergisi Kanunu'na göre engellilik indirimi uygulamasından, engelli ücretli ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı yararlanabiliyor.
Bu kapsamda, birinci derece engelliler için aylık 6 bin 900 lira, ikinci derece engelliler için 4 bin lira, üçüncü derece engelliler için 1700 lira engellilik indirimi uygulanıyor. Böylece, birinci derece engellilere yıllık 82 bin 800 lira, ikinci derecedekilere 48 bin lira, üçüncü derecedekilere 20 bin 400 lira engellilik indirimi sağlanmış oluyor.