"Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırlandı

Bu kapsamda, birinci derece engelliler için aylık 6 bin 900 lira, ikinci derece engelliler için 4 bin lira, üçüncü derece engelliler için 1700 lira engellilik indirimi uygulanıyor. Böylece, birinci derece engellilere yıllık 82 bin 800 lira, ikinci derecedekilere 48 bin lira, üçüncü derecedekilere 20 bin 400 lira engellilik indirimi sağlanmış oluyor.