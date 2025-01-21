Erken emeklilik mümkün mü? Hangi şartlarda borçlanma imkanı doğar? İşte detaylar...

Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Ancak emekli olmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız EYT'li sayılıyorsunuz ve belli bir primi tamamlamak, erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıllık sigortalı süresini geçirmek gerekiyor.

Yaş şartı olmadan emekli olunuyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise belli sayıda prim ödemek, belli bir yaşı doldurmak gerekiyor.