'Bakanlık denetim yapsın' çağrısı: Et fiyatları üreticide düştü, market ve lokantalara yansımadı

Yılbaşında tarihî zirveyi gören et fiyatları, son iki aydır düşüş seyrine devam ediyor. Et ve Süt Kurumunun kırmızı et ithalatına hız vermesi ile başlayan düşüş eğilimi, Kurban Bayramı’nın yaşanması ile iyice hissedilir oldu. Piyasada et talebi azaldı. ESK’nın belirlediği kesim fiyatları da dibi gördü.