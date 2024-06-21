'Bakanlık denetim yapsın' çağrısı: Et fiyatları üreticide düştü, market ve lokantalara yansımadı

Ocak ayında kombinalarda dana yağsız kesim fiyatı 380 ila 410 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 310 ila 325 liraya düştü. Bütün bu yaşananlar; bu yılbaşında 600 lirayı gören dana kuşbaşının fiyatını 450 liraya, yine aynı dönem 520 lirayı gören kıymanın kilosunu 410 liraya kadar geriletti.

Ancak bu durum lokanta, market ve kasaplara yansımadı. Yeme içme sektöründe menü fiyatlarındaki artış bütün hızıyla devam ediyor. Aynı şekilde kasaplarda et fiyatları aynı seyrini koruyor.