'Bakanlık denetim yapsın' çağrısı: Et fiyatları üreticide düştü, market ve lokantalara yansımadı
ESK’nın dana ve kuzu kesim fiyatları, son 2 ayda 410 TL'den 310 TL'ye kadar geriledi. Üretici “Girdi maliyetlerimizde düşüş olmamasına rağmen hayvanlarımızı kesime uygun fiyattan veriyoruz. Ama perakendede fiyat düşüşü görmüyoruz. Madem fiyatlar düşmeyecek biz neden ucuz fiyattan kesime hayvan gönderiyoruz? Perakendede fırsatçılık var. Bakanlık ette perakendeye müdahale etmeli” dedi.
Yılbaşında tarihî zirveyi gören et fiyatları, son iki aydır düşüş seyrine devam ediyor. Et ve Süt Kurumunun kırmızı et ithalatına hız vermesi ile başlayan düşüş eğilimi, Kurban Bayramı’nın yaşanması ile iyice hissedilir oldu. Piyasada et talebi azaldı. ESK’nın belirlediği kesim fiyatları da dibi gördü.
Ocak ayında kombinalarda dana yağsız kesim fiyatı 380 ila 410 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 310 ila 325 liraya düştü. Bütün bu yaşananlar; bu yılbaşında 600 lirayı gören dana kuşbaşının fiyatını 450 liraya, yine aynı dönem 520 lirayı gören kıymanın kilosunu 410 liraya kadar geriletti.
Ancak bu durum lokanta, market ve kasaplara yansımadı. Yeme içme sektöründe menü fiyatlarındaki artış bütün hızıyla devam ediyor. Aynı şekilde kasaplarda et fiyatları aynı seyrini koruyor.
Marketlerdeki et ve işlenmiş ürün fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Üreticiler “Kesim fiyatları iyice düştü. Bizler ESK’ya uygun fiyattan et vermeye de razıyız. Ancak piyasaya bakıldığında perakendeye yansıyan bir durum yok. Bakanlık lokanta, kasap ve marketlere giren etlerin fiyatlarına baksın” diyor.
"Bakanlık denetim yapsın"
Konya’da besicilik yapan Mahmut İşbilen “Dana ve kuzu kesim fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Yılbaşında 380-410 lira arasında değişen kesim fiyatları bugün 310 liraya kadar geriledi. Buna karşın girdi maliyetlerimizde bir gerileme olmadı. Yem ve veteriner fiyatları artmaya devam ediyor.
Bizler buna da razıyız. Enflasyon düşsün diye uygun fiyattan hayvanlarımızı kesime yolladık. Ama perakendede fiyat düşüşü görmüyoruz. Lokantalarda yemeğin en büyük girdi maliyeti olan et olmasına rağmen fiyatlar hâl artıyor.