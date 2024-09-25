Ev alacaklar dikkat! BDDK’dan önemli adım: Kredi faizleri düşecek mi? Uzman isim açıkladı...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan bireysel ve konut kredileriyle ilgili önemli bir adım geldi. Bu kredi türleri için uygulanan ilave risk ağırlığı kaldırıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Kredi faizleri gerileyecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı.
BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti.
Bu karar kredi faizlerinde yükselişe yol açmış, böylece kredi arzında olduğu gibi talebinde de sınırlandırmayı hedefleyen bir uygulama olmuştu.
BDDK’nın yeni kararıyla birlikte bu düzenlemede daha önce kullanılan oranlara dönüldü.
Peki bireysel ve konut kredilerine ilişkin getirilen ilave risk ağırlıklarının kaldırılması bu kredilerde faiz oranlarını düşürür mü? Düzenleme ne anlama geliyor?