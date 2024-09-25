Ev alacaklar dikkat! BDDK’dan önemli adım: Kredi faizleri düşecek mi? Uzman isim açıkladı...

BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti.

Bu karar kredi faizlerinde yükselişe yol açmış, böylece kredi arzında olduğu gibi talebinde de sınırlandırmayı hedefleyen bir uygulama olmuştu.