Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?
Konut kredisi faizlerinde düşüşün ilk sinyali geldi. Bir kamu bankası konut kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Buna göre yüzde 2.79’a varan faiz oranıyla finansman imkanı sağlanacak. Peki şartları neler? Diğer bankalar da konut kredisinde faizleri düşürmeye başlar mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası adımlarıyla son dönemde kredi faizleri yükselmiş, bu konut kredilerine de yansımıştı. Konut kredilerinde genel itibarıyla yüksek seyir devam ederken, bir banka faizleri düşürdü.
Ziraat Bankası "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79'a düşürdü.
Peki Ziraat Bankası’nın kredi kampanyasından yararlanmak için şartlar ne? 1 milyon TL kredi kullandırılmak istense aylık taksitler ne kadar oluyor? Diğer bankalar da konut kredisi faizlerini düşürür mü?
Kredi kampanyasının başvuru şartları ne?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutuyor olsa da enflasyonda yaşanan gerileme bize orta ve uzun vadede konut kredilerinin bir nebze rahatlayacağını gösteriyor. Ziraat Bankası’nın kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puanlık indirimi piyasada bir ilgi uyandırdı diyebiliriz.