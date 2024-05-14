Ev alacaklar dikkat! Nakit parası olana ciddi indirim kapısı açıldı

Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisinde güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL'ye yaklaştı.



Konut kredilerinde faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak, 2 milyon TL'lik bir konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ve aylık taksit miktarı ile faize ödediğiniz para, kullanılan faiz oranına bağlı olarak değişiyor.

İşte bazı bankaların Konut kredisi faiz oranları