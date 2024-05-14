Ev alacaklar dikkat! Nakit parası olana ciddi indirim kapısı açıldı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkararak, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizlerini ulaşılamaz bir noktaya getirdi. Bu durum, nakit parası olan ve ev almak isteyenler için bir fırsat penceresi açtı. Ev sahipleriyle yapılan pazarlıklarda ciddi indirimler elde etmek mümkün hale geldi.
Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum netleşti. En düşük faiz oranı %3,05 olarak belirlendi.
Bugün 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenlerin aylık ödemesi gereken taksit miktarı 62,704 TL olacak.
Türkiye'de asgari ücretin 17 bin TL olarak belirlendiği bir ortamda, aylık 62 bin TL'nin üzerindeki taksitler neredeyse imkansız bir yük haline geliyor.
Fakat, cebinizde nakit paranız varsa ve 5 milyon TL'lik bir daire beğendiyseniz, ev sahibiyle sıkı bir pazarlığa girdiğinizde sonuç oldukça olumlu olabilir.
Emlakçı Hikmet Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daireyi şu anda 4 milyon TL'ye de alabilirsiniz.
Emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş, nakit parası olanların ev sahipleriyle sıkı bir pazarlık yaptığını ifade etti.
Haberlere göre ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.
Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisinde güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL'ye yaklaştı.
Konut kredilerinde faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak, 2 milyon TL'lik bir konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ve aylık taksit miktarı ile faize ödediğiniz para, kullanılan faiz oranına bağlı olarak değişiyor.
İşte bazı bankaların Konut kredisi faiz oranları