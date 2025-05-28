Ev almak için kredi çekecekler dikkat! 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Yükselen konut fiyatları karşısında ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi, çözümü konut kredilerinde arıyor. 2025 yılı itibarıyla faiz oranları yukarı yönlü seyretmeye devam ederken, vatandaşlar özellikle 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarlarını ve bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor.
Ev sahibi olmayı planlayanlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 2025 yılı itibarıyla faizlerdeki yükseliş ivmesi devam ederken, bankalar da oranlarını güncelliyor.
Faiz artışlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizindeki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler etkili oluyor. Peki, 120 ay vadeyle çekilecek 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar tutuyor? İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve ödeme planları.
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL