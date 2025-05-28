Ev almak için kredi çekecekler dikkat! 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Faiz artışlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizindeki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler etkili oluyor. Peki, 120 ay vadeyle çekilecek 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar tutuyor? İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve ödeme planları.