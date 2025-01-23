Ev almak isteyenler, dikkat! Konut kredisi faizleri düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanı açıkladı!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faizlerini takip ederken gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi, yükselecek mi? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yapmış olduğu açıklamada faizlerde 250 baz puan indirime giderek, yüzde 45 seviyesine çekti.
Merkez Bankası tarafından üst üste iki ay faiz indirimine gidilmesi piyasalar tarafından ‘faizlerin düşüş eğilimine girdiği’ yönünde okunurken uzmanlar bu durumun emlak piyasasına hareketlilik getireceğini söyledi.
Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimin ardından bugün yapmış olduğu açıklamada da faiz indirimine gitmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Merkez Bankası’nın iki ay üst üste indirime gitmesi piyasalar tarafından ’faizlerin düşüş eğilimine girdiği’ yönünde okundu.