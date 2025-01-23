Ev almak isteyenler, dikkat! Konut kredisi faizleri düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanı açıkladı!

Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimin ardından bugün yapmış olduğu açıklamada da faiz indirimine gitmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Merkez Bankası’nın iki ay üst üste indirime gitmesi piyasalar tarafından ’faizlerin düşüş eğilimine girdiği’ yönünde okundu.