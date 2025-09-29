Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?
Ev almayı düşünen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren o haber geldi. Konut kredisi faiz oranlarının değiştiği ifade edilirken, bankalar güncel rakamlarını sıraladı. İşte banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durum...
Son günlerde hareketlenen konut piyasasında ev alımları artış gösterirken kredi kullanım oranında da yükseliş meydana geldi. Tüketiciler konut kredisi faiz oranlarını merak etmeye başladı.
Peki, 1 milyon TL konut kredisinin banka banka geri ödemesindeki son durum ne?
