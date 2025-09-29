  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?

Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?

Ev almayı düşünen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren o haber geldi. Konut kredisi faiz oranlarının değiştiği ifade edilirken, bankalar güncel rakamlarını sıraladı. İşte banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durum...

Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Son günlerde hareketlenen konut piyasasında ev alımları artış gösterirken kredi kullanım oranında da yükseliş meydana geldi. Tüketiciler konut kredisi faiz oranlarını merak etmeye başladı.

Peki, 1 milyon TL konut kredisinin banka banka geri ödemesindeki son durum ne?

1 | 12
Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

AKBANK

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.386.644 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira

2 | 12
Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.507.378 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira

3 | 12
Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira

4 | 12