Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda: Prim desteği ne kadar olacak?
"Yeni torba yasada ev hanımlarına emeklilik var mı?" sorusunun cevabı milyonlarca ev hanımı tarafından merak ediliyor. Ev kadınları da artık 'evde çalışan kadın' statüsünde görülerek emekli olabilecek. Bu yıl çıkacak torba yasada ev hanımlarının isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyerek emekli olabilecekleri düzenlemeler yer alıyor.
Uzun zamandır gündemde olan ev hanımlarının emekliliği ile ilgili çalışmalar hız kazandı.
Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Buna göre bu yıl çıkacak torba yasada ev hanımlarının isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyerek emekli olabilecekleri düzenlemeler yer alıyor.
Ev hanımlarına getirilecek olan emeklilik düzenlemesinin detaylarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci aktardı. Cenkci, ''Ev kadınları, isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyebilecek ve oranlar çalışmalar netleştikçe paylaşacağız. Bu primlerin bir kısmı da devlet tarafından teşvik edilecek. Yani bir kısmını da devlet ödeyecek. Ev kadınlarına da böyle bir kolaylık sağlanacak'' dedi.
EMEKLİLİK PRİMLERİNDE 2133 LİRA 65 KURUŞ DEVLET DESTEĞİ
Yemek, çamaşır, ütü derken, tam gün evde çalışan ev kadınlarına isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödemelerinin üçte birini devlet destekleyecek.
Ev kadınlarına emeklilik hakkı 7200 prim günle sağlanacak. Yatırılacak olan isteğe bağlı sigorta priminin 6400 lira 80 kuruşluk bölümüne, 2133 lira 65 kuruş destek sağlanmış olacak.