Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda: Prim desteği ne kadar olacak?

Ev hanımlarına getirilecek olan emeklilik düzenlemesinin detaylarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci aktardı. Cenkci, ''Ev kadınları, isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyebilecek ve oranlar çalışmalar netleştikçe paylaşacağız. Bu primlerin bir kısmı da devlet tarafından teşvik edilecek. Yani bir kısmını da devlet ödeyecek. Ev kadınlarına da böyle bir kolaylık sağlanacak'' dedi.

EMEKLİLİK PRİMLERİNDE 2133 LİRA 65 KURUŞ DEVLET DESTEĞİ

Yemek, çamaşır, ütü derken, tam gün evde çalışan ev kadınlarına isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödemelerinin üçte birini devlet destekleyecek.