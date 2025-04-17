Ev kadınına emeklilik hakkı yolda: Primlere devlet desteği, erken emeklilik hakkı! İşte detaylar

Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok proje ve destek hayata geçirilirken ev kadınları için de önemli bir proje daha gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak. Üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak. İşte yeni sistemin merak edilen detayları...