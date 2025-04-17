Ev kadınına emeklilik hakkı yolda: Primlere devlet desteği, erken emeklilik hakkı! İşte detaylar
Milyonlarca ev kadını için emeklilik ve sosyal güvence hakkı geliyor. Primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bugünkü rakamlarla devletin katkısı 500 bin lira civarında olacak. Emeklilik fırsatından yararlanabilmek için 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yeterli olacak. Bazı durumlarda erken emeklilik de olacak...
Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok proje ve destek hayata geçirilirken ev kadınları için de önemli bir proje daha gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak. Üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak. İşte yeni sistemin merak edilen detayları...
Kimler bu haktan yararlanacak?
Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek. Bu sisteme başvuracak ev kadınlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri şartı aranacak.
Sosyal güvence nasıl sağlanacak?
Söz konusu proje ilk etapta sosyal güvence sağlayacak. Bunun için başvuruda bulunan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak.