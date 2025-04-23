Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Kimler yararlanacak, ödemeler ne kadar olacak?
Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı geliyor. Düzenleme kapsamında ev kadınları, her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek. Aylık primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Peki, kadınlar ne kadar prim ödeyecek? Ne zaman emekli olabilecek? Tüm ayrıntılarıyla ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi...
Aile yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlık aşamasında.
Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.
KİMLER YARARLANACAK?
Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.
PRİMİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN
Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.