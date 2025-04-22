Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Primlerin bir kısmını devlet ödeyecek
"Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni bir proje, ev hanımlarına sosyal güvenceye kavuşma ve emeklilik hakkı elde etme imkanı sunuyor. Daha önce sigorta kaydı olsun ya da olmasın, başvuran tüm ev hanımları düzenli prim ödeyerek emekli olabilecekler. Dahası, ödenecek aylık primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.
Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı geliyor.
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KİMLER YARARLANACAK?
NTV'de yer alan habere göre daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.
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