Ev kadınlarına emeklilik hakkı: Primlerin üçte birini devlet ödeyecek, ekimde düğmeye basılıyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı için ekim ayında düğmeye basılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan ev kadınları, prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilecek. En az 15 yıl yapılacak prim ödemelerinde devlet desteği de olacak.
Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Ekim 2025'te harekete geçiliyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını ilgilendiriyor.
2028 YILINDA BAŞLAYACAK
İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olacak. 2028 yılında başlaması amacıyla alt yapısı oluşturulan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerinde devlet katkısı da olacak.
PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek.
Sistemden, "Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler, sosyal sigorta güvencesi olmayan kişiler, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar, ev hanımı emekli olmak için yaptıracağı sigortalılık kapsamındaki kadınların gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olanlar" yararlanabilecek.