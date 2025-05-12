Ev kadınlarına emeklilik hakkı: Primlerin üçte birini devlet ödeyecek, ekimde düğmeye basılıyor

Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Ekim 2025'te harekete geçiliyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını ilgilendiriyor.