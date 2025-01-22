Ev sahibi ve kiracı arasındaki dengeyi bulmak zorlaşıyor! Esnek kira sözleşmesi önerisi geldi
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim artıyor. İki taraf arasında dengeyi bulmak giderek zorlaşırken, yaşam maliyeti kiracının üzerinde büyük yük oluşturuyor. Emlak sektörü, sorunun sosyal konut projeleri ve sabit fiyatlı kira sözleşmesi ile çözülebileceğini belirtiyor.
Konut piyasasında 2025 yılı yüksek kiralarla başladı. Kiralar ev sahipleri ve kiracıları sık sık karşı karşıya getirirken, gerilimler de artıyor. Yeni ev kiralama ve yaşam maliyetlerinin artışı ise en çok kiracıları zorluyor.
Yüksek kiralar ekonomik baskı oluşturuyor
Son dönemde konut fiyatlarının artmasının yanı sıra kiralar da hızla yükseldi. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracılar için ciddi bir ekonomik baskı oluşturdu.
Ev sahibi ‘onarım’, kiracı ise ‘yaşam maliyeti’ diyor
Gayrimenkul Danışmanı Erhan Yılan, kira artışlarının neden olduğu ev sahibi ve kiracı gerilimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılan, artan maliyetlerin ve enflasyonun kira ücretleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Günümüzde yükselen kiralar, kiracılar için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Ancak, ev sahipleri de artan bakım ve onarım maliyetlerinden dolayı kira artışı talep ediyor. Bu durum, iki taraf arasında dengeyi bulmanın giderek zorlaştığı bir sürece işaret ediyor.” dedi.
“Ev sahibi ve kiracı arasında dengeyi bulmak giderek zorlaşıyor”
Ev sahiplerinin kira artışlarını, ekonomik koşullardan kaynaklanan artan maliyetler ve talep artışı gibi faktörlere dayandırdığını belirten Yılan, “Ancak kiracılar için bu artışlar, yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte dayanılmaz bir yük haline gelebiliyor. Bu yüzden ev sahipleri ve kiracılar arasında dengeyi bulmak giderek zorlaşıyor” dedi.