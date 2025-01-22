Ev sahibi ve kiracı arasındaki dengeyi bulmak zorlaşıyor! Esnek kira sözleşmesi önerisi geldi

Ev sahibi ‘onarım’, kiracı ise ‘yaşam maliyeti’ diyor

Gayrimenkul Danışmanı Erhan Yılan, kira artışlarının neden olduğu ev sahibi ve kiracı gerilimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılan, artan maliyetlerin ve enflasyonun kira ücretleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Günümüzde yükselen kiralar, kiracılar için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Ancak, ev sahipleri de artan bakım ve onarım maliyetlerinden dolayı kira artışı talep ediyor. Bu durum, iki taraf arasında dengeyi bulmanın giderek zorlaştığı bir sürece işaret ediyor.” dedi.