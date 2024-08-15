Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler

Peki yeni dönem nasıl olacak? Bir zorunluluk olacak mı? İş yerlerini de kapsayacak mı? Sözleşme e-Devlet'e aktarılmazsa cezası olacak mı? E-Devlet'e entegre edilmiş bir kontrat için ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam isteyebilir mi?