Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler
Kira kontratlarında yeni dönem için start veriliyor. Hükümet kira kontratlarının artık e-Devlet'ten yapılabileceğini belirtilerek, sisteme geçişin yıl sonuna doğru olacağını açıkladı. Peki iş yerlerini de kapsayacak mı? E-Devlet üzerinden yapılması zorunlu mu olacak? Taraflar e-Devlet'e yanlış bilgi girerse ne olur? Ev sahipleri yasal sınırın üzerinde artış isteyebilir mi? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
Kira kontratlarında dijitalleşme dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira kontratlarının yıl sonuna doğru e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
Peki yeni dönem nasıl olacak? Bir zorunluluk olacak mı? İş yerlerini de kapsayacak mı? Sözleşme e-Devlet'e aktarılmazsa cezası olacak mı? E-Devlet'e entegre edilmiş bir kontrat için ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam isteyebilir mi?
Konuyla ilgili 7 soruyu cevaplayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
1- Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunlu mu olacak?
“Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına yönelik kanuni bir zorunluluk henüz düzenlenmedi. Uygulamanın 2024 yılı sonlarında başlaması hedefleniyor. Bu çerçevede borçlar kanununda bazı düzenlemeler yapılırsa 2025 yılı ve sonrasında kontratların e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale gelebilir.