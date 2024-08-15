  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler

Kira kontratlarında yeni dönem için start veriliyor. Hükümet kira kontratlarının artık e-Devlet'ten yapılabileceğini belirtilerek, sisteme geçişin yıl sonuna doğru olacağını açıkladı. Peki iş yerlerini de kapsayacak mı? E-Devlet üzerinden yapılması zorunlu mu olacak? Taraflar e-Devlet'e yanlış bilgi girerse ne olur? Ev sahipleri yasal sınırın üzerinde artış isteyebilir mi? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler - Sayfa 1

Kira kontratlarında dijitalleşme dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira kontratlarının yıl sonuna doğru e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. 

1 | 15
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler - Sayfa 2

Peki yeni dönem nasıl olacak? Bir zorunluluk olacak mı? İş yerlerini de kapsayacak mı? Sözleşme e-Devlet'e aktarılmazsa cezası olacak mı? E-Devlet'e entegre edilmiş bir kontrat için ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam isteyebilir mi?

2 | 15
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler - Sayfa 3

Konuyla ilgili 7 soruyu cevaplayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

3 | 15
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor: İşte tüm merak edilenler - Sayfa 4

1- Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunlu mu olacak?

“Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına yönelik kanuni bir zorunluluk henüz düzenlenmedi. Uygulamanın 2024 yılı sonlarında başlaması hedefleniyor. Bu çerçevede borçlar kanununda bazı düzenlemeler yapılırsa 2025 yılı ve sonrasında kontratların e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale gelebilir.

4 | 15