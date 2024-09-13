Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiralarda düşüş olacak mı? Uzmanı yorumladı
Kiracılar ve ev sahipleri ile ilgili çarpıcı araştırma yayınlandı. Buna göre Her 10 kiracıdan 8’i bugün taşınmak zorunda kalsa bütçesine uygun bir ev bulamayacağını düşünüyor...
Yapılan araştırmada Temmuz-Ağustos 2024 döneminde kira kontratı yenileyenlerin yüzde 35’inin kira artış oranı yasal sınırın üzerinde belirlendi. Yani TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına rağmen kiracıların yüzde 35’i, yeni kira bedelini yüzde 70 ve üzeri zamlı ödemeye başladı.
"Her 3 ev sahibinden 2'si maddi kayıp olduğunu düşünüyor"
Özellikle ev sahipleri kiracının yıllık gelirindeki artıştan daha fazla oranda zam isteyebiliyor. Ancak ev sahipleri de bazı mağduriyetler yaşayabiliyor. Yapılan araştırmada her 3 ev sahibinden 2’si evinde mevcut kiracı olmasından dolayı maddi kaybı olduğunu düşünüyor.
Peki kiracılar pazarlıklarını nasıl yapmalı? kira fiyatlarında biz öngörülebilir seviyeleri ne zaman göreceğiz?
Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle mal sahiplerinin kiraları nispeten yüksek artırmaları ve kira fiyatlarının bu çerçevede hala genel piyasada reelleşmemesi nedeniyle birçok kiracı ve mal sahibi arasında sıkıntılar devam ediyor.