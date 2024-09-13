Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiralarda düşüş olacak mı? Uzmanı yorumladı

"Her 3 ev sahibinden 2'si maddi kayıp olduğunu düşünüyor"

Özellikle ev sahipleri kiracının yıllık gelirindeki artıştan daha fazla oranda zam isteyebiliyor. Ancak ev sahipleri de bazı mağduriyetler yaşayabiliyor. Yapılan araştırmada her 3 ev sahibinden 2’si evinde mevcut kiracı olmasından dolayı maddi kaybı olduğunu düşünüyor.