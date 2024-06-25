Evlenecek çiftlere kötü haber: Maliyetler ikiye katlandı!
Düğün sezonu açıldı. Yüksek enflasyon, evlenmeyi planlayan çiftleri fazlasıyla zorluyor. Geçen yıla kıyasla düğün yapmanın maliyeti neredeyse iki katına çıktı. Düğün salonundan gelinliğe, beyaz eşyadan mobilyaya kadar düğün masrafları 1 milyon TL'yi bulabiliyor.
Kurban Bayramı'nın da geride kalmasıyla evlenecek çiftler düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Düğün alışverişi telaşındaki evlenecek çiftler ise bu sene fazlasıyla üzülecek. Çünkü maliyetler dudak uçuklatıyor. Beyaz eşyadan oturma grubuna, düğün salonundan ziynet eşyalarına kadar yapılan harcamalar minimum 1 milyon TL rakamına çıkıyor.
FİYATLAR CEP YAKIYOR
Düğün salonu, davetiye, çeyiz, altın, mobilya, beyaz eşya, ev kirası derken liste uzayıp gidiyor. Alınması gereken her bir kalemin fiyatı ise cep yakıyor.
1 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Düğün yapmanın maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor hatta bazı durumlarda 1 milyon TL'yi bile geçebiliyor. Düğün alışverişini daha uyguna getirmek isteyen çiftlerin tercihi Eminönü oldu. Çeyizciler müşterilerin az olmasından, evlenecek çiftler ise fiyatların aşırı yüksek olmasından dert yanıyor.
Devletin 150 bin TL'lik evlilik kredisinin şartlarına takılan çiftler düğün hazırlıkları için borca girdi. Çeyiz hazırlamak ise en az 25 bin TL'yi buluyor.