Evlenecek çiftlere kötü haber: Maliyetler ikiye katlandı!

1 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Düğün yapmanın maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor hatta bazı durumlarda 1 milyon TL'yi bile geçebiliyor. Düğün alışverişini daha uyguna getirmek isteyen çiftlerin tercihi Eminönü oldu. Çeyizciler müşterilerin az olmasından, evlenecek çiftler ise fiyatların aşırı yüksek olmasından dert yanıyor.