Evlilik kredisi (150 bin faizsiz) nedir, başvurular ne zaman, şartları neler? İşte tüm ayrıntılar... Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi imkânı… Gençlik Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilecek kredinin ayrıntılarını araştırıyor. Kredi miktarı kadar? Evlilik kredisinde vade ne kadar olacak? Faizsiz olduğu açıklanan evlilik kredisi için başvurular ne zaman başlıyor? Evlilik kredisiyle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

İlk olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Aile ve Gençlik Fonu geçen günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fon üzerinden verilecek evlilik kredisi için binlerce çift internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 1 | 12

Evlilik kredisinin ayrıntıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. 2 | 12

EVLİLİK KREDİSİ, FAİZİ, VADESİ NE KADAR? Yeni evlenecek gençlere verilmesi planlanan evlilik kredisi 150 bin TL. Vadesi 48 ay. Geri ödemesi ise 2 yıl olmayacak. Yani evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz olarak 48 ay vadeli ve sıfır faizle uygulanacak. 3 | 12