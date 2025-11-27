Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?

Daha önce yapılan başvurularda eski rakam mı geçerli olacak?

Daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için yeni rakamlar geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.