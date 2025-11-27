Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?
Evlilik kredisi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıyor. Yeni yılda evlenecek gençlere verilecek faizsiz kredi desteği 250 bin lirayı bulacak. Evlenip üçüncü çocuk sahibi olan bir aileye 645 bin lira ödenecek. Peki evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk sayısına göre yardım ne kadar? İşte ayrıntılar...
Aile yılı dolayısıyla başlatılan evlilik desteği ve çocuk parası ödemeleri yeni yılda artarak devam edecek. Öncelikle deprem bölgesinde başlatılan evlilik desteği uygulaması Türkiye geneline yayılırken doğum parası ödemeleri de artırılmıştı. Yeni yılla birlikte evlilik desteği almak kolaylaşırken rakam da artacak.
İşte yeni yılda evlilik ve çocuk destekleriyle ilgili yeniliklerin detayları…
Evlilik desteğinden kimler yararlanacak?
Evlilik desteğinden 18-29 yaş arasında evlenecek gençler belli şartları tamamladıkları takdirde yararlanacak.
Evlilik desteği kaç liraya çıkartıldı?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150.000 TL'lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılacak. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak. Bu düzenleme; 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak.
Daha önce yapılan başvurularda eski rakam mı geçerli olacak?
Daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için yeni rakamlar geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.