Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 10 bini geçti. İşte başvuru şartları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak’taki Kabine Toplantısı’nda 2025’in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti.
81 ilde evlilik kredisi devreye alındı
İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldı.