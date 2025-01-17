Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek

Başvuru sayısı 10 bini geçti

Bu haberin ardından Türkiye’nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL’lik krediye başvurmaya başladı. Yoğun ilginin olduğu krediye başvuru sayısının ise 10 bini aştığı öğrenildi.