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  4. Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek

Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 10 bini geçti. İşte başvuru şartları...

Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak’taki Kabine Toplantısı’nda 2025’in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı.

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Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti.

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Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek - Sayfa 3

81 ilde evlilik kredisi devreye alındı

İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldı.

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Evlilik kredisine başvurular 10 bini geçti! Çiftlere faizsiz 150 bin TL verilecek - Sayfa 4

Başvuru sayısı 10 bini geçti

Bu haberin ardından Türkiye’nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL’lik krediye başvurmaya başladı. Yoğun ilginin olduğu krediye başvuru sayısının ise 10 bini aştığı öğrenildi.

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