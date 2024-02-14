Exxen, Netflix, Disney Plus… Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Dijital yayın platformları her geçen gün izleyici kitlesi artıyor. Dijital platformlarının abonelik ücretlerine de zam gelmeye devam ediyor. Peki, dijital platformların abonelik ücretleri ne kadar? En uygun platform hangisi?

Dijital yayın platformları, son yıllarda Türkiye'de de büyük bir ilgi görmeye başladı. Dijital platformlarının abonelik ücretlerine de zam gelmeye devam ediyor. Peki Netflix, Amazon Prime Video, Blu TV, Disney Plus ve Exxen abonelik ücretleri ne kadar? 1 | 6

Disney Plus, üyelik ücretlerine zam yaptı. Yeni zam yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Disney Plus, aylık 64,99 lira olan abonelik ücretini 134,99 liraya çıkartırken, yıllık paket ise 649,90 liradan 1349,90’a yükseldi. Disney Plus'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle; "Disney Plus üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir." 2 | 6

Netflix üyelik ücreti 2024 yılında yapılan zam sonrası temel paket aylık 119,99 Türk lirası olurken, standart paket 176,99 Türk lirası, özel paket ise 299,99 Türk lirası oldu. Temel Plan Aylık: 119,99 TL

Standart Plan Aylık: 176,99 TL

Özel Plan Aylık: 229,99 TL 3 | 6