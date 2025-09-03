Eylül ayı emekli maaş promosyonları güncellendi: En çok promosyon veren bankalar hangisi?
Eylül ayı için bankalar, emekli promosyon maaş kampanyalarını güncelledi. Maaşını taşıyan emekliler için promosyon tutarları 5 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Peki en çok emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları...
Emekli maaşı promosyon kampanyaları güncellendi. Eylül ayı itibarıyla birçok banka, emeklilere farklı tutarlarda promosyon ve ek ödeme imkanı sunuyor.
Peki en çok emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte NTV'de yer alan habere göre banka banka emekli promosyon kampanyaları...
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanında 9 bin TL’ye varan ek promosyon ve çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. Kampanya 30 Eylül 2025’e kadar geçerli.