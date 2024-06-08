EYT'li olup da çalışmaya devam edenler dikkat: Feragat eden kıdem tazminatı alabilir mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde veya başka işyerlerinde çalışmaya devam edebiliyor. Bazı işletmelerde işçilere, "Yeni çalışma süreme ait kıdem tazminatı almayacağım" şeklinde sözleşmeler imzalatılıyor. Peki kıdem tazminatı hakkından feragat edilebilir mi? Feragatta bulunan işçi cayabilir mi? İşte detaylar...
FERAGATTA BULUNAN EMEKLİ EYT’Lİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
"Yabancı bir bankada 25 yıldır aralıksız çalışmaktayım. Geçen yıl Mart sonunda EYT kapsamında emekli oldum. Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam edebilmemiz için kıdem tazminatını almama koşulu getirildi. Yeni bir sözleşme yapıldı ve 01.04.2023 tarihi sonrası için herhangi bir kıdem tazminatı alamayacağım şeklinde sözleşme imzalattılar. İçeride 23 yıl 7 aylık süre için kıdem tazminatı alacağım bulunuyor. Bu durumda emeklilik sonrası için kıdem tazminatı alabilir miyim?" şeklindeki soruya yanıt veren Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, şunları söyledi:
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emekli olan 2,4 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonu sigortalı çalışmaya devam ediyor. Emekli olup işten ayrılanlar kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin de emekli oldukları tarihe kadar hak kazandıkları kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için yeni yapılan sözleşmede emeklilik öncesi döneme ait kıdem tazminatının nasıl ödeneceğine dair hüküm bulunmuyorsa ileride mağduriyetler yaşanması söz konusu.
Yargıtay’ın son yıllarda aldığı kararlara göre, böyle bir işçi haklı bir neden olmadan işten kendisi ayrılırsa emeklilik öncesi kıdem tazminatı emekli olduğu tarihteki son ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutara ödemenin yapıldığı tarihe kadar en yüksek mevduat faizi uygulanır. Emeklilik sonrası dönem için kıdem tazminatı ödenmez.
Emeklilik öncesi kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde devam eden işçi işveren tarafından işten çıkartılırsa, emeklilik öncesi ve sonrası döneme ait kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenir.