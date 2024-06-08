EYT'li olup da çalışmaya devam edenler dikkat: Feragat eden kıdem tazminatı alabilir mi?

FERAGATTA BULUNAN EMEKLİ EYT’Lİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

"Yabancı bir bankada 25 yıldır aralıksız çalışmaktayım. Geçen yıl Mart sonunda EYT kapsamında emekli oldum. Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam edebilmemiz için kıdem tazminatını almama koşulu getirildi. Yeni bir sözleşme yapıldı ve 01.04.2023 tarihi sonrası için herhangi bir kıdem tazminatı alamayacağım şeklinde sözleşme imzalattılar. İçeride 23 yıl 7 aylık süre için kıdem tazminatı alacağım bulunuyor. Bu durumda emeklilik sonrası için kıdem tazminatı alabilir miyim?" şeklindeki soruya yanıt veren Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, şunları söyledi: