EYT'siz erken emeklilik! Kimler için geçerli olacak?
Erken emeklilik için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. EYT’siz erken emeklilik şartları 45, 46 ve 48 yaş grubu için belirlendi. Milyonlarca çalışan için yeni bir umut ışığı doğuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu emeklilik reformu, emeklilik yaşının düşürülmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda 45, 46 ve 48 yaşında erken emeklilik fırsatları artık daha yakın. İşte detaylar…
Kimler için geçerli?
Yeni düzenlemeler, daha az prim ödeyerek erken emeklilik imkanını geniş bir kesime sunuyor. Torba yasayla birlikte gelecek düzenlemeler, emeklilik sürecini yeniden şekillendiriyor. Özellikle 45, 46 ve 48 yaşlarında olanlar için yeni emeklilik şartları büyük önem taşıyor. Ancak her birinin detaylarına dikkatlice göz atmak gerekiyor.
Yeni emeklilik sistemleri
Torba yasayla sunulan yeni düzenlemeler arasında dikkat çekenler şunlar:
Bağ-Kur'luya prim indirimi
EYT’yi prim eksikliği nedeniyle kaçıran Bağ-Kurlular için prim indirimi öngörülüyor. Bu düzenlemeyle Bağ-Kurlular, SSK’lılar gibi 7200 günle emeklilik hakkına kavuşacaklar.
Ev hanımlarına prim desteği
Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı geliyor. Devlet, ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacak.