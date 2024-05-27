EYT'siz erken emeklilik! Kimler için geçerli olacak?

Kimler için geçerli?

Yeni düzenlemeler, daha az prim ödeyerek erken emeklilik imkanını geniş bir kesime sunuyor. Torba yasayla birlikte gelecek düzenlemeler, emeklilik sürecini yeniden şekillendiriyor. Özellikle 45, 46 ve 48 yaşlarında olanlar için yeni emeklilik şartları büyük önem taşıyor. Ancak her birinin detaylarına dikkatlice göz atmak gerekiyor.