F-16 ve F-35 için son durum: İşte en çok merak edilen 3 soru ve yanıtları...
Milli Savunma Bakanı Güler’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamalarının yansımaları devam ediyor. F-16 savaş uçakları için verilen siparişler, ABD’den istenen mühimmat ve iptal edilen kitlerin yanı sıra F-35’lerle ilgili yeni detaylar dikkate değer. Süreçle ilgili en çok merak edilen üç soru ve yanıtları derlendi...
Türk savunma sanayiinin halihazırda en kritik projelerinden bazıları milli imkanlarla geliştirilen hava platformları. Ancak KAAN, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, ANKA-3 gibi hepsi birbirinden değerli imza işler için Ankara’nın biraz daha süreye ihtiyacı var.
‘Geçiş dönemi’ olarak adlandırılan bu zaman aralığında Türkiye’nin ihtiyacı olan hava platformlarına ilişkin nasıl çözüm üreteceği sorusu önemli. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamaları söz konusu süreçle ilgili çok değerli bilgiler içeriyor.
Bir yandan uzun süredir beklenen F-35’lerle ilgili yeni gelişmeler, diğer yandan ABD’den sipariş edilen F-16 savaş uçaklarıyla ilgili gelinen son durum ve son olarak iptal edilen modernizasyon kitleri meselesi… TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, Bakan Güler’in açıklamalarından yola çıkılarak derlenen üç soru ve yanıtları şu şekilde:
ABD, TÜRKİYE'YE F-35 VERECEK Mİ?
Bugün itibarıyla bu soruya ne evet ne de hayır diyebileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Ancak, Bakan Güler’in açıklamalarında son derece net vurguladığı bir kısım var. Ankara, ABD yönetimine teklifini yeniden iletti ve F-35 savaş uçaklarını almak isteğini bir kez daha göstermiş oldu.
Her ne kadar kamuoyunda ‘Türkiye, 40 adet F-35 alacak’ yazıldıysa da durum böyle değil. Milli Savunma Bakanı’nın F-35 uçaklarıyla ilgili açıkladığı bir sayı yok. Parasını ödediğimiz 6 adet F-35’in ABD’de olduğunu hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN’ın üretim sürecinin ardından Washington’un kararını yumuşattığını ve F-35’leri vermek istediğini söyledi.
F-35 ile ilgili son bir not daha aktarıp, F-16’lara geçelim. Türkiye, daha önceki yıllarda ABD’den ilk etapta 30 adet F-35 sipariş etmişti. Toplamda 100 adet F-35 tedarik edilmesi planlanıyordu. F-35 B serisi için de alım yoluna gidileceği bir dönem kamuoyunda konuşulsa da bu konuda herhangi bir resmi sipariş olmadığını ekleyelim.
TÜRKİYE, F-16 SAVAŞ UÇAKLARININ BLOK 70 VERSİYONUNU ALACAK MI?
Envanterimizdeki F-16’ların farklı versiyonları var. Bunları Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ olarak sıralamak mümkün. Kendi savaş uçağını üretene kadar filosunu yenilemek ve mümkün olan en yeni versiyonu almak için Türkiye, ABD’den F-16’nın Blok 70 versiyonunu istedi.
Bakan Güler’in açıklamalarından bu alımda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Plana göre Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Blok-70 alacak. Bu uçakların teslim tarihi henüz netleşmedi. Ağırlıklı olarak 2028 konuşuluyor.
TÜRKİYE, KENDİ İMKANLARIYLA F-16 MODERNİZASYONU YAPABİLİR Mİ?
Bu soruya verdiğimiz ‘evet’ yanıtı aslında ülkemizin savunma sanayiindeki en büyük kazanımlarından birine işaret ediyor. Ankara, dünyanın en önemli savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen F-16’ların üretiminde uzun süredir önemli roller oynuyor.
Modernizasyon meselesi için de açılmayı hak eden parantezler var. Her şeyden önce ülkemizin ‘Özgür’ projesi adı altında F-16 Blok 30 için çok ciddi yapısal modernizasyon yaptığını hatırlatalım. Aynı şekilde F-16 Blok 40 versiyonunda da aviyonik açıdan çok değerli bir modernizasyona imza atıldı. Yani Türkiye’nin modernizasyon açısından elinin bir hayli dolu olduğunu söyleyebiliriz.