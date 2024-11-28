F-16 ve F-35 için son durum: İşte en çok merak edilen 3 soru ve yanıtları...

Türk savunma sanayiinin halihazırda en kritik projelerinden bazıları milli imkanlarla geliştirilen hava platformları. Ancak KAAN, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, ANKA-3 gibi hepsi birbirinden değerli imza işler için Ankara’nın biraz daha süreye ihtiyacı var.

‘Geçiş dönemi’ olarak adlandırılan bu zaman aralığında Türkiye’nin ihtiyacı olan hava platformlarına ilişkin nasıl çözüm üreteceği sorusu önemli. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamaları söz konusu süreçle ilgili çok değerli bilgiler içeriyor.

Bir yandan uzun süredir beklenen F-35’lerle ilgili yeni gelişmeler, diğer yandan ABD’den sipariş edilen F-16 savaş uçaklarıyla ilgili gelinen son durum ve son olarak iptal edilen modernizasyon kitleri meselesi… TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, Bakan Güler’in açıklamalarından yola çıkılarak derlenen üç soru ve yanıtları şu şekilde: