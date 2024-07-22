Fahiş fiyat dengeyi bozdu: Tatilciden sonra turizmci de rotayı komşuya çevirdi
Bodrum, Çeşme gibi tatil yörelerinde yüksek fiyatlar turisti kaçırıyor. Birçok Türk, kapıda vize ile gidilebilen Yunan adalarında daha düşük fiyatlarla tatil yapıyor. Türk turistin Yunan adalarına kaçması, pansiyon, otel, restoran işletmecisi Türklerin de Yunan adalarına gitmesine sebep oldu...
Kapıda vize uygulaması sebebiyle son dönemde Yunan adaları Türk turistlerin akınına uğradı. Bu gidişte ülkemizin Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil yörelerindeki fahiş fiyatlar da etkili oluyor.
Bu durumdan ülke turizmi olumsuz etkilenirken, Yunanistan’da turist sayısı ve geliri bakımından rekorlar kırılıyor. Üstelik Türk turistler bu rekorlara önemli katkı sağlıyor.
Yunan adalarına turist taşıyan feribotların hareket ettiği Ayvalık ve diğer Ege ilçelerinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep olurken, müşterisinin peşinden Türk işletmecilerin de Yunan adalarına yönelmesi dikkat çekiyor. Adalarda çok sayıda Türkçe isimli tabelanın yanı sıra, garsonların da Türk olması dikkat çekiyor.
Bodrum’da turizmcilik yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir işletmeci “Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikli başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu” dedi.