Faiz gelirine stopaj freni: Uzmanlar, mevduattaki gelişmeleri değerlendirdi

Faiz getirisi 980 TL azaldı

Mayıs ayı başında Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmış; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltilmişti. Bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmıştı.

Yaptığımız bir hesaba göre, 45 bin TL’lik mevduata sahip bir vatandaşın 32 gün vadede net faiz getirisi düzenleme öncesi 1830 TL iken, düzenleme sonrası 1490 TL’ye geriledi. 92 günlük vadede ise net faiz getirisi 5 bin 480 TL’den 4 bin 500 TL’ye indi.