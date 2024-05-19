Faiz gelirine stopaj freni: Uzmanlar, mevduattaki gelişmeleri değerlendirdi
TL mevduata uygulanan stopajın artırılmasının ardından mevduat faizi geriledi. Tasarruf sahiplerinin net faiz gelirleri ise düştü. 45 bin TL’lik mevduata sahip bir vatandaşın 32 gün vadede net faiz getirisi düzenleme öncesi 1.830 TL iken, düzenleme sonrası 1.490 TL’ye geriledi. 92 günlük vadede ise 5 bin 480 TL’den 4 bin 500 TL’ye indi. Uzmanlar, mevduattaki son gelişmeleri değerlendirdi...
Son dönemde 22 yılın zirvesine ulaşan TL mevduat faizleri, bir aydır dengelenme sürecine girdi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Nisan itibarıyla yüzde 68.88’e yükselen 1-3 aylık mevduat faizi 26 Nisan haftasında yüzde 68.06’ya, 3 Mayıs itibarıyla da yüzde 68.03’e geriledi. TCMB’nin son verilerine göre ise 1-3 aylık mevduat faizi oranları 10 Mayıs itibarıyla yüzde 68.18 oldu.
Böylece son bir ayda yüzde 70 seviyesine dayanarak rekor seviyelere ulaşan TL mevduat faizleri yatay bir seyir izlemeye başladı. Bu oranlarla 100 bin TL mevduatı olan bir vatandaş, bankaya göre değişmekle birlikte 32 gün vadede yaklaşık 4 bin liralık net kazanç sağlayabiliyordu. Ancak TL mevduata uygulanan stopaj oranlarının artırılması sonrası mevduat faizi frene bastı. Tasarruf sahiplerinin net faiz gelirlerinde düşüş yaşanıyor.
Faiz getirisi 980 TL azaldı
Mayıs ayı başında Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmış; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltilmişti. Bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmıştı.
Yaptığımız bir hesaba göre, 45 bin TL’lik mevduata sahip bir vatandaşın 32 gün vadede net faiz getirisi düzenleme öncesi 1830 TL iken, düzenleme sonrası 1490 TL’ye geriledi. 92 günlük vadede ise net faiz getirisi 5 bin 480 TL’den 4 bin 500 TL’ye indi.
Stopaj masrafı 370 TL arttı
Bu değişiklik sonrası TL mevduat sahiplerinin net kazançlarındaki değişimle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzman Yardımcısı Emre Özdemir, şu hesaplamayı yaptı: