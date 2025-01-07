Faiz indirimi gayrimenkul sektörünü canlandırdı: 2025’te yeni rekorlar gelebilir

Özel bankalar 2,79 kredi vermeye başladı

Aydemir, bu son ayki hareketliliğin, 2025 yılının da umut verici bir tablo olacağını gösterdiğini kaydetti. Aydemir, “İpotekli satışlara konut, kredi oranlarına göre de satışların yüzde 10'una tekabül ediyor. Genelde vatandaşlarımızın nakit olarak gayrimenkul aldığı bir yıl oldu.