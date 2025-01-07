Faiz indirimi gayrimenkul sektörünü canlandırdı: 2025’te yeni rekorlar gelebilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında 250 baz puan faiz indirmesiyle bankaların şu an 2,79 oranıyla kredi verdiğini hatırlatan gayrimenkul uzmanları, bu ay da merkez bankasının 250 puan faiz düşüreceğini öngörüyor. Uzmanlar, böylece önümüzdeki günlerde konut kredi faizlerinin bir basamak geriye geleceğini ve piyasada hareketliliğin artacağını belirtiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2024 yılının son toplantısında faizleri 250 baz puan düşürdü.
Bu kararın ardından kamu ve bazı özel bankaların konut kredisi faizlerini yüzde 3’ün altına çekmesi, gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. Sektör temsilcileri, 2025 yılına umutla bakıyor.
Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, 2023 yılında satılan 1 milyon 225 bin konut rakamına 2024 yılının kasım ayında yakaladıklarını hatırlatarak, “2024 yılını 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışıyla kapatacak gibi görünüyor” dedi.
Özel bankalar 2,79 kredi vermeye başladı
Aydemir, bu son ayki hareketliliğin, 2025 yılının da umut verici bir tablo olacağını gösterdiğini kaydetti. Aydemir, “İpotekli satışlara konut, kredi oranlarına göre de satışların yüzde 10'una tekabül ediyor. Genelde vatandaşlarımızın nakit olarak gayrimenkul aldığı bir yıl oldu.