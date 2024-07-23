Faiz indirimi ne zaman yapılır? Uzmanlar ne diyor?
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Peki faiz indirimi ne zaman yapılır? Uzman isimler ne diyor? İşte detaylar....
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
TCMB'den yapılan açıklamada öncü göstergelerin temmuz ayı enflasyonunda geçici artışa işaret ettiği belirtildi. Yurt içi talebin halen enflasyonist olduğu kaydedildi. Metinde para politikasında sıkılaştırıcı mesajlar da dikkat çekti.
TCMB'den yapılan açıklamada öncü göstergelerin temmuz ayı enflasyonunda geçici artışa işaret ettiği belirtildi. Yurt içi talebin halen enflasyonist olduğu kaydedildi. Metinde para politikasında sıkılaştırıcı mesajlar da dikkat çekti.
Vatandaş olarak biz harcamamızı ne kadar özgürce yapabiliyoruz? Ücretlerde artış sınırlı kaldı. Bununla beraber bir vatandaş ev alacağı zaman, ihtiyaç kredisi kullanacağı zaman buna yansıması ne? 100 bin TL tüketici kredisi çekilirse 24 ay vadede 7 bin 895 TL.