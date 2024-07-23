Faiz indirimi ne zaman yapılır? Uzmanlar ne diyor?

Vatandaş olarak biz harcamamızı ne kadar özgürce yapabiliyoruz? Ücretlerde artış sınırlı kaldı. Bununla beraber bir vatandaş ev alacağı zaman, ihtiyaç kredisi kullanacağı zaman buna yansıması ne? 100 bin TL tüketici kredisi çekilirse 24 ay vadede 7 bin 895 TL.