Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
2024 yılının nisan ayında yüksek faiz oranlarına ulaşan mevduat faizleri, sonraki aylarda düşüş göstermişti. Şimdi ise bankalarda ortalama mevduat faizlerinin hangi seviyelerde olduğu merak ediliyor.
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Peki bankada 2 milyon TL parası olan bir kişi 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor?
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İşte banka banka liste...
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AKBANK
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 79.474 TL
Vade sonu tutar: 2.079.474 TL
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