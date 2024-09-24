  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi

Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi - Sayfa 1

2024 yılının nisan ayında yüksek faiz oranlarına ulaşan mevduat faizleri, sonraki aylarda düşüş göstermişti. Şimdi ise bankalarda ortalama mevduat faizlerinin hangi seviyelerde olduğu merak ediliyor.

1 | 17
Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi - Sayfa 2

Peki bankada 2 milyon TL parası olan bir kişi 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor?

2 | 17
Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi - Sayfa 3

İşte banka banka liste...

3 | 17
Faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: %49,00

Net Getiri: 79.474 TL

Vade sonu tutar: 2.079.474 TL

4 | 17