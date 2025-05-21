Faizler 4 ayın zirvesinde! 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar
21 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında önemli yükselişler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu. İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
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Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.
İşte banka banka 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi oranları...
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