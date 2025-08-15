Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlar

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

- 8 Ağustos ile son eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti.

- Söz konusu haftada toplam kredi hacminde yaklaşık 16,13 milyar liralık bir artış gerçekleşti.

- Toplam kredilerin 1,8 trilyon lirasını ihtiyaç, 598,64 milyar lirasını konut ve 55,75 milyar lirasını da taşıt finansmanı oluşturdu.