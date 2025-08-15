Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlar
Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçen hafta 16,13 milyar liralık artışla 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti. TCMB’nin faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte kredi oranlarında yaşanan düşüşler, bankadan para çekmeyi planlayan tüketicileri de heyecanlandırdı. 15 Ağustos 2025 itibarıyla sunulan en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? Güncel ödeme tabloları nasıl oluşuyor? İşte detaylar..
Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi döngüsüne başlamasıyla birlikte kredi oranlarında da dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Eylülde de 300 baz puanlık indirim tahminleri öne çıkarken, kredi faizlerinin de daha fazla gerileyeceği beklentisi artmaya başladı.
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;
- 8 Ağustos ile son eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti.
- Söz konusu haftada toplam kredi hacminde yaklaşık 16,13 milyar liralık bir artış gerçekleşti.
- Toplam kredilerin 1,8 trilyon lirasını ihtiyaç, 598,64 milyar lirasını konut ve 55,75 milyar lirasını da taşıt finansmanı oluşturdu.
TCMB'DEN ENFLASYON MESAJI
Faizlerin seyri için önemli olan enflasyon beklentilerine dair son rapor da dün TCMB tarafından açıklandı. Yılın üçüncü enflasyon raporunda; TÜFE’nin 2025 sonunda %25-%29 aralığında olacağı, 2026 sonu için de %13-%19 aralığına gerileyeceği tahmin edildi.