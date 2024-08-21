Faizlerde düşüş olacak mı? Mevduata mı, konuta mı yatırım yapmak daha mantıklı? Uzmanı anlattı
Piyasada mevduat faiz oranları hala yüksek seviyede ancak yıl sonuna doğru faizlerde düşüş olması bekleniyor. Peki faizlerde düşüş gayrimenkule yönelimi artırır mı? Şu anda konut alımı için bir fırsat dönemi mi? Yüksek faiz oranı ile kredi çekildiği bir durumda piyasada faiz oranları gerileyince bir yapılandırma yapılabilir mi? Konut ve mevduattan hangisine yatırım yapmak daha mantıklı? İşte detaylar...
1 yıl içerisinde faizlerin hızla yükselmesiyle birlikte yatırımcılar mevduatlara yöneldi, konuta talep azaldı. Özellikle kredi faiz oranlarındaki yüksek seyir vatandaşların konut alımını zorlaştırıyor, fakat mevduat faizlerinde yıl sonuna doğru düşüş beklentisi hakim...
Özellikle son haftalarda bankalarda mevduat faiz oranları aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Yıl sonuna doğru mevduat faizlerinin daha da gerilemesi bekleniyor.
Peki şu anda mevduatta mı kalmalı yoksa konut alımı için bir fırsat mı? Faizler düşüşe geçtiğinde konut fiyatlarında hızlı artışlar görülür mü?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Faizlerin düşmesiyle ilgili beklentiler var. Bunların yıl sonuna doğru gerçekleşme ihtimali ağır basıyor. Merkez Bankası piyasanın kendi içinde dengeyi bulmasını istiyor diyebiliriz.