Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar...
Mevduat faizlerinde görülen 1.5 aylık düşüş serisi sona erdi. Merkez Bankası tarafından haftalık verilerde mevduat faizlerinde yükseliş dikkat çekti. Peki şu anda 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde yükseliş devam eder mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu. Bir önceki hafta 1-3 ay vadeli mevduat faizi 58,4 seviyesindeydi.
Böylelikle 1.5 aydır düşüş gösteren mevduat faizlerinde gerileme durdu.
Peki mevduat faizlerinde yönü yukarı döndüren neden ne? Faizlerde yükseliş sürer mi? Şu anda 1 milyon TL mevduatı olanın aylık kazancı ne kadar oldu?
Faizlerde yükselişin sebebi ne?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz.
Önceki dönemde mevduat faizlerinin bir miktar gerilemesi piyasada daha fazla TL varlığın olmasından kaynaklıydı. Politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bir dönemde 1 ile 3 ay vadeli bileşik faizin yüzde 60’ları geçmemesi politika faizinin işlerliğini koruduğunu ve mevduat faizlerinin şu anda pik yaptığı seviyeyi gösterir.