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  4. Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar...

Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde görülen 1.5 aylık düşüş serisi sona erdi. Merkez Bankası tarafından haftalık verilerde mevduat faizlerinde yükseliş dikkat çekti. Peki şu anda 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde yükseliş devam eder mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar... - Sayfa 1

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu. Bir önceki hafta 1-3 ay vadeli mevduat faizi 58,4 seviyesindeydi.

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Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar... - Sayfa 2

Böylelikle 1.5 aydır düşüş gösteren mevduat faizlerinde gerileme durdu.

Peki mevduat faizlerinde yönü yukarı döndüren neden ne? Faizlerde yükseliş sürer mi? Şu anda 1 milyon TL mevduatı olanın aylık kazancı ne kadar oldu?

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Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar... - Sayfa 3

Faizlerde yükselişin sebebi ne?

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: 

“Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz.

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Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar... - Sayfa 4

Önceki dönemde mevduat faizlerinin bir miktar gerilemesi piyasada daha fazla TL varlığın olmasından kaynaklıydı. Politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bir dönemde 1 ile 3 ay vadeli bileşik faizin yüzde 60’ları geçmemesi politika faizinin işlerliğini koruduğunu ve mevduat faizlerinin şu anda pik yaptığı seviyeyi gösterir.

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