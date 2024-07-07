Faizlerdeki düşüş serisi sona erdi, aylık getiri oranı belli oldu: İşte detaylar...

Faizlerde yükselişin sebebi ne?

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz.